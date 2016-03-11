العراق.. اعتقال أخطر تاجر أسلحة اغتيال في بغداد

كشفت وزارة الداخلية العراقية عن اعتقالها لما وصفته بأنه "أحد أخطر التجار بالأسلحة" ومنها أنواع كواتم الصوت التي تستخدم في عمليات الاغتيال، في بغداد، وذلك بعد جهد استخباراتي مكثّف.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن، في بيان، إن مفارز قسم استخبارات المالية والاقتصادية في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على أحد الاشخاص الخطرين المتاجرين بالأسلحة بعد معلومات استخباراتية دقيقة".

وأضاف معن أن "هذا المتهم تم إلقاء القبض عليه وبحوزته خمسة مسدسات عيار 9 ملم في منطقة الشعلة، شمالي غربي بغداد، بعد متابعة مستمرة"، مشيرا الى أنه "ومن خلال التحقيقات اعترف بمتاجرته بأنواع الاسلحة وكواتم للصوت".

وبيّن المتحدث باسم الداخلية أن "المعتقل أدلى بمعلومات تفيد بوجود أسلحة داخل منزله في منطقة شارع فلسطين ببغداد، وبعد انتقال مفارز وكالة الاستخبارات الى منزله ضبطوا بداخله رشاشة مركب عليها كاتم للصوت و5 رشاشات أخرى مختلفة الانواع و4 مسدسات مختلفة الانواع و6 مخازن للعتاد ومصباحي بندقية و490 اطلاقة مسدس".