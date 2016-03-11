تحالف القوى العراقية: نطالب بإصلاح الخلل السياسي

حذّر القيادي في "اتحاد القوى العراقية"، حيدر المُلا، من مخاطر استمرار المنهج الخاطئ في العملية السياسية، والطائفية السياسية والمحاصصة والإقصاء والتهميش، كونها مشروع سلطة ولا يمكن أن تفضي لبناء دولة، لافتا إلى أن صوت الشارع العراقي، اليوم، هو صاحب الكلمة الفصل بضرورة تحقيق الإصلاح ومكافحة الفساد والشروع ببناء دولة مدنية.

وأكّد الملا في بيان تابعته "العربية.نت" على "دعم الاتحاد الكامل للتظاهرات السلمية ومطالبها المشروعة، وكون الإصلاح لا يمكن أن يختزل بالتعديل الوزاري المرتقب وإنما من خلال معالجة الخلل البنيوي داخل العملية السياسية وإنهاء الطائفية السياسية والشروع ببناء دولة مدنية"، مشيرا إلى "ضرورة تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة وإعادة بناء القوات المسلحة على أساس وطني وإنهاء الظواهر المسلحة خارج إطار الدولة".

وشدّد القيادي في القوى العراقية، على ضرورة "الاهتمام بملف عودة النازحين وتحرير المدن المحتلة من تنظيم داعش وإعادة إعمارها والانفتاح بعلاقات متوازنة مع كافة دول الجوار والمجتمع الدولي "، مبيّنا أن "القفز على كل تلك الملفات واختزال الإصلاح بالتعديل الوزاري، كونه سيشكل إحباطا جديدا للشارع العراقي المطالب بالإصلاح الحقيقي".