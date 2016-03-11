ديالى.. مقتل "زرقاوي حمرين" المسؤول عن 3 مجازر

أعلن قائد شرطة محافظة ديالى اللواء الركن جاسم السعدي، الجمعة، عن مقتل أحد أبرز قادة تنظيم "داعش" بعملية نوعية شمال شرقي قضاء بعقوبة، فيما أشار مصدر أمني إلى أن القتيل يلقب بـ"زرقاوي حمرين".

وقال السعدي في حديث نشرته السومرية نيوز، إن "قوة أمنية خاصة قتلت المدعو أبو همام أحد أبرز قادة تنظيم داعش بعملية نوعية جرت في منطقة أكباشي، 68 كم شمال شرقي بعقوبة، أثناء قيادته خلية إرهابية لمحاولة تفجير أحد أبراج الكهرباء"، مضيفاً أن "قتل أبو همام يعدّ ضربة موجعة لتنظيم داعش الذي فقد أغلب قياداته الميدانية في ديالى خلال الأشهر الماضية والمكلفة بإدارة ما يعرف بالخلايا النائمة".

وفي السياق ذاته، أشار مصدر أمني رفيع إلى أن "أبو همام والملقب بزرقاوي حمرين كان قياديا بارزا في تنظيم القاعدة بين عامي2006-2007 في قضاء بلدروز 30 كم شرق بعقوبة قبل اختفائه وبروز اسمه ضمن حوض حمرين بعد يونيو 2014 كقيادي في تنظيم داعش".

وتابع المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "أبو همام مسؤول عن ثلاث مجازر بشعة، راح ضحيتها العشرات من المدنيين، فضلا عن مسؤوليته المباشرة عن ملف استهداف أبراج الكهرباء خلال الأشهر الماضية في حوض حمرين ".

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية في ديالى تمكنت من قتل العديد من عناصر وقادة تنظيم "داعش" بعمليات نوعية خلال الأشهر الماضية.