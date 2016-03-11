موجة نزوح جديدة في الأنبار.. 4556 عائلة تركت منازلها

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن حدوث حركة نزوح جديدة في عدد من المناطق التي يجري تحريرها من قبل القوات الأمنية في محافظة الأنبار، في الوقت الذي قدّرت الأعداد بـ 4556 أسرة نازحة.

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ضياء صلال إن "مجموع الأسر النازحة من مناطق هيت – كبيسة - الزنكورة - القرية العصرية – السفرية وسجلة، إلى مناطق 18 كيلو و7 كيلو و35 كيلو التابعة لناحية الوفاة في محافظة الأنبار بلغت4556 آلاف أسرة نازحة"، موضحا أن "فرع الأنبار في عامرية الفلوجة أعلن عن نزوح4000 أسرة في منطقة 35 كيلو بناحية الوفاء، و156 أسرة الى منطقة 7 كيلو، فضلا عن 400 أسرة إلى الناحية نفسها" .

وأكد صلال، في تصريح إن "الوزارة أرسلت مساعدات إغاثية لتلك العوائل شملت 1450 ألف خيمة تركية و1500 ألف حصة من المساعدات الإغاثية الأخرى"، مشيرا إلى أن "حالات النزوح مستمرة وبتزايد باستمرار عمليات تحرير الأراضي المغتصبة من قبل العصابات الإرهابية".