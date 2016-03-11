وزير خارجية العراق يمجد حزب الله.. ووفد السعودية ينسحب

انسحب الوفد السعودي، برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية "أحمد بن عبدالعزيز قطان"، أثناء كلمة وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، التي شدّد فيها على رفض المساس بميليشيات الحشد الشعبي.

ورفض الجعفري أيضا الاتهامات الموجهة إلى حزب الله، حيث وصفه بالحزب العربي، مشدداً على أن حزب الله والحشد حفظا كرامة العرب، مضيفاً أن مَن يـتهمونهما بالإرهاب هم الإرهابيون، على حد قوله.

الوفد السعودي وعقب الانتهاء من كلمة الجعفري عاد إلى الجلسة لاستكمال مناقشات جدول أعمال الدورة الـمئة والخمس والأربعين لمجلس الجامعة.