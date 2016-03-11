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العراق.. داعش يقصف سكان تازة خورماتو بالكيمياوي

المصدر: العربية.نت
أحد الجرحى في مستشفى تازة خورماتو
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أفادت مصادر طبية في محافظة كركوك العراقية، بتوافد عدد من سكان ناحية تازة خورماتو إلى مستشفى البلدة، جراء ظهور أعراض تشير إلى التعرض لمواد كيمياوية بعد قصفها من قبل تنظيم داعش بصواريخ كاتيوشا، وقذائف الهاون.

وبحسب ما نقلت وكالة الأناضول عن رئيس مستشفى تازة خورماتو، فإنه بالرغم من مرور يومين على القصف، فإن السكان لا يزالون يتوافدون إلى المستشفى، ويعانون من أعراض حروق في الجلد، واحمرار في العينين، إضافة إلى حالات ضيق التنفس.

وكان محافظ كركوك، نجم الدين كريم، أعلن سابقاً عن أن تنظيم داعش، الذي يسيطر على مناطق جنوبي المحافظة، قصف المنطقة بصواريخ كاتيوشا وقذائف هاون تحوي مواد كيمياوية سامة.

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