الصدر يستبدل التظاهرات بالاعتصام ويمهل العبادي

دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر المتظاهرين إلى الاعتصام ونصب الخيم أمام أبواب المنطقة الخضراء لحين انتهاء مدة 45 يوما التي منحها لحكومة الرئيس حيدر العبادي لتنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد.

ودعا الصدر في بيان له "كل العراقيين أن ينتفضوا لبدء مرحلة جديدة من الاحتجاجات السلمية والشعبية" كمرحلة أخرى "غير التظاهر لتبدأ مرحلة جديدة يقومون بها بالاعتصام أمام بوابات المنطقة الخضراء حتى انتهاء المدة المقررة، أي الـ 45 يوماً.

وطالب زعيم التيار الصدري المتظاهرين "بالاستعداد وتنظيم أمورهم والوحدة من أجل إقامة خيم الاعتصام السلمي"، قائلا "هذا يومكم لاجتثاث الفساد والمعتدين من جذورهم وتخليص الوطن من تلكم الشرذمة الضالة المضلة".

كما حث المتظاهرين إلى "الرجوع في تنظيم هذا الاعتصام إلى اللجنة المنظمة له وليبدأ من الجمعة المقبلة".

وكان المتظاهرون قد خرجوا أمس الجمعة في ساحة التحرير بعد أن أوعز الصدر لهم بالابتعاد عن بوابات المنطقة الخضراء بعد أن تظاهروا عندها في الجمعة السابقة لمنح رئيس الوزراء حيدر العبادي فرصة لتنفيذ الإصلاحات.

وكان العبادي قد جدد في كلمة له الأربعاء الماضي، موقفه "الثابت بضمان حق التظاهر السلمي وفق السياقات القانونية وضمن الأماكن المحددة من قبل الأجهزة الأمنية"، مؤكدا أنه قال للمتظاهرين منذ البداية "نحن منكم ومعكم في خندق واحد ولسنا في خندقين".

وأكد "لا يمكن أن أسمح أبدا بالمظاهر المسلحة خارج نطاق الدولة وتهديد أمن المواطنين والتجاوز على نقاط التفتيش ومرور المسلحين من خلالها" مشيرا إلى أن "تنفيذ الاصلاحات لابد أن يتم بالتعاون وليس من خلال فرض سياسة الأمر الواقع وزعزعة أمن بغداد وباقي المحافظات".

يذكر أن مقرات الحكومة والبرلمان والسفارات والمنظمات الأجنبية تقع كلها في المنطقة الخضراء، التي تصنف بمثابة منطقة أمنية.