بريطانيا ترسل عسكريين لتدريب الجيش العراقي

أعلنت بريطانيا السبت أنها سترسل المزيد من العسكريين إلى العراق، لتعزيز مهمة تدريب القوات المسلحة العراقية التي تكافح مسلحي تنظيم داعش.

وصرح وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون أن 30 عسكريا بريطانيا إضافيا سيتم نشرهم من أجل عمليات تدريب على المسائل اللوجستية وتشييد الجسور، إضافة إلى طاقم من الأطباء المختصين.

وبذلك سيرتفع عدد البريطانيين الذين يقومون بمهام تدريب في العراق إلى 300. ومن المقرر أن ينتشر العسكريون البريطانيون الثلاثون في معسكرات تدريب في بسماية والتاجي قرب بغداد.

وأكد فالون أن "تقدما متينا" تحقق في مكافحة تنظيم داعش. وأضاف الوزير البريطاني "هذا هو الوقت الذي علينا أن نكثف فيه التدريب للقوات العراقية في الوقت الذي تعد فيه لعمليات في مدن أساسية مثل الفلوجة أو الموصل".

وأضاف أن مهمة التدريب هذه "إلى جانب ضربات سلاح الجو البريطاني تؤكد الدور الحاسم الذي تلعبه قواتنا المسلحة في مكافحة داعش".

وتقصف طائرات بريطانيا أهدافا لتنظيم داعش في سوريا والعراق. فقد شنت طائرات تورنيدو وتايفون الأربعاء 4 هجمات في شمال العراق وغربه.

وفي اليوم التالي شنت طائرات خمس ضربات في المنطقة نفسها، حيث دمرت مخبأ للأسلحة ومواقع أخرى لمسلحي تنظيم داعش، كما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية.