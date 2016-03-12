حقوق الإنسان بالعراق تطالب بتقديم داعش للمحاكم الدولية

طالب عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، الأمم المتحدة بإصدار قرار يعتبر أن ما حصل في "تازة" واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا جريمة إبادة جماعية وإحالة عصابات "داعش" للمحكمة الجنائية الدولية.

ودعا الغراوي، عبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى "إرسال فريق متخصص في الأسلحة الكيمياوية وفريق طبي دولي لمعالجة الإصابات الناتجة عن هذه الأسلحة"، مشيرا إلى أن تنظيم "داعش حول تازة لمدينة موت كيمياوي وارتكب أبشع جريمة إبادة جماعية باستهدافه المدنيين بغاز الخردل الكيمياوي السام".

وأضاف عضو المفوضية في التدوينة التي تابعتها "العربية.نت"، أن "مدينة تازة تعرضت إلى هجمات مكثفة بالصواريخ والهاونات سقط على إثرها أكثر من 500 جريح والمئات من حالات التسمم والاختناق، بسبب غاز الخردل إضافة إلى التشوهات الجلدية وموت ثلاثة أطفال نتيجة لاستنشاقهم غاز الخردل".

يذكر أن دائرة صحة كركوك قد أعلنت الخميس الماضي، عن إصابة عدد من المدنيين العزل بحروق وطفح جلدي جراء قصف داعش لناحية ناحية تازة خورماتو بصواريخ كاتيوشا وقذائف هاون تحوي مواد كيمياوية سامة.