الأنبار.. فرار مقاتلي داعش من منطقة هيت

أعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق العميد يحيى رسول، الأحد، فرار غالبية مقاتلي تنظيم داعش من قضاء هيت، الذي تحاصره القوات من الشمال والجنوب.

وقال رسول في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس إن "الغالبية العظمى من مسلحي داعش هربوا من هيت وكبيسة والرطبة باتجاه الصحراء ومناطق مجهولة خوفا من تقدم القوات العراقية وطيران الجيش وطيران التحالف".

وتفرض القوات العراقية التي أحرزت تقدماً خلال الأيام الماضية في شمال غربي الأنبار، حصارا على مدينة هيت من الجنوب والشمال.

وأضاف الضابط العراقي "هناك عملية مطاردة من قبل القوة الجوية للمسلحين الفارين".

من جهة أخرى، لجأت آلاف العائلات التي كانت تعيش تحت سيطرة الإرهابيين إلى القوات العراقية التي تعمل على إزالة الألغام والمتفجرات من الشوارع الرئيسية.

من جانبه، قال قائد عمليات الجزيرة اللواء علي إبراهيم دبعون إن "تنظيم داعش انهار في هيت وكبيسة".

وأضاف أن "أحد كبار قيادات داعش وجه عناصره المتواجدين في هيت وكبيسه بالانسحاب من المدينة والناحية والتوجه إلى مدينة القائم الحدودية العراقية مع سوريا (350 كلم غرب الرمادي).

إلى ذلك، قال ضابط في الجيش برتبة عميد، إن "تنظيم داعش سمح لعناصره وعائلاتهم بالخروج من مدينة هيت وناحية كبيسه والتوجه نحو مدينة القائم".

وأضاف أن "مستشفى هيت العام أصبح خاليا من عناصر التنظيم وليس هناك أي كوادر طبية، بحسب مصادرنا في المدينة".

وأوضح الضابط أن "قائد الفرقة السابعة بالجيش اللواء الركن نومان عبد الزوبعي برفقة كبار ضباط الفرقة قاموا بجولة استطلاعية فوق مدينة هيت وناحية كبيسه وتم تصوير انهيار داعش وهزيمتهم وتم توثيق هروبهم بالصور من طائرة الاستطلاع".