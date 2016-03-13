العبادي يبحث مع "اتحاد القوى" التغيير الوزاري

بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي، مع الهيئة السياسية لاتحاد القوى الوطنية، يوم السبت، ملفات عدة تهم ما يدور في الساحة الداخلية، ومن أهمهما قضية التغيير الوزاري المرتقب.

وذكر بيان لمكتب إعلام رئاسة الوزراء، أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة وثيقة الإصلاحات الشاملة وأهمية المضي بها قدما والتغيير الوزاري الجوهري ومحاربة الفساد"، فضلا عن "مواضيع النازحين والأزمة المالية وتشريع القوانين وتحرير المناطق من العصابات الإرهابية".

ولفت البيان إلى أن "الجانبين أكدا على ضرورة توحيد كافة الجهود من أجل السير بالإصلاحات وبناء دولة المؤسسات ومواجهة التحديات التي يواجهها البلد وحل جميع الإشكالات عن طريق الحوار والتواصل".

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أعلن، الخميس الماضي، أن رئيس الوزراء العبادي أرسل وثيقة الإصلاحات الشاملة والتعديل الوزاري الذي يشمل المعايير والآليات للكتل السياسية.