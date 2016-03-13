العراق.. أكثر من 450 ألف أسرة نزحت من مناطق القتال

ازدادت وتيرة المعارك في العراق، وسدد مع ازديادها المدنيون المزيد من فواتير الحرب المتنقلة من مكان لآخر في هذا البلد.

حيث وعندما شرعت القوات العراقية المشتركة في عملية عسكرية ضد داعش غربي الرمادي زادت عمليات النزوح .

وفرّ آلاف المدنيين باتجاه منطقة الكيلو 18 غرب المدينة، حيث تعهدت الحكومة المحلية بإيواء عدد كبير منهم في مخيمات جديدة.

وتركزت العمليات العسكرية الجديدة في غرب الرمادي، عبى اتجاه قضاء هيت في محافظة الأنبار، حيث تمكنت القوات العراقية من استعادة منطقتي السفرية وجنوب البوطيبان، وكذلك منطقة زنكورة والقرية العصرية.

وأفادت مصادر مطلعة أيضا أن موجة نزوح جرت من هيت وكبيسة مع اقتراب العمليات العسكرية في هاتين البلدتين.

وما زاد من حركة النزوح أيضا، إلقاء طائرات الجيش منشورات تحذيرية للمواطنين في هذه المناطق.

وكانت وزارة الهجرة والمهجرين أعلنت عن حركة نزوح جديدة في عدة مناطق تشهد عمليات عسكرية، وقدّرت عدد الأسر النازحة بأكثر من 450 ألف أسرة نازحة.