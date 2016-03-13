العراق.. إحباط محاولة تهريب متفجرات إلى كربلاء

أحبطت قيادة عمليات الفرات الأوسط، يوم السبت، عملية تهريب عجلة محملة بالأسلحة والمتفجرات إلى مدينة كربلاء، 97 كيلومترا جنوب غرب بغداد.

وأشار بيان قيادة العمليات المشتركة، إلى تمكّن قيادة عمليات الفرات الأوسط من إلقاء القبض والاستيلاء على عجلة نوع تريلة مع سائقها في مدخل ناحية النخيب"، مبينا أنها "كانت تحاول الدخول إلى محافظة كربلاء ومن ثم إلى بغداد".

وأكد البيان أن "عملية الاستيلاء على العجلة تمت من قبل قوة من قطعات الفرات الأوسط ومفارز من مديرية الاستخبارات العسكرية ومكافحة إرهاب كربلاء".

وكشف البيان أن "العجلة كانت تحمل 86 عبوة لاصقة وأربعة أحزمة ناسفة، و20 صاروخ كاتيوشا، و64 عبوة ناسفة، و30 لغماً مضاداً للدبابات، و48 كيساً من مادة نترات الأمونيوم، و19 كيساً من مادة السي فور شديدة الانفجار، و20 صاعق صدمة".