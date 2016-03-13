علاوي: الفشل الحكومي أحد أسباب قصف "تازة" بالكيمياوي

عزا رئيس ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، قصف عصابات داعش الإرهابية لناحية تازة جنوبي محافظة كركوك بمواد سامة وكيمياوية إلى الصمت الحكومي والإنساني المخجل.

وقال علاوي عبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتابعتها "العربية.نت"، إن "تنظيم داعش الإرهابي يواصل جرائمه البشعة ضد أبناء شعبنا الكريم وسط فشل حكومي واضح، وتزامناً مع سلسلة الجرائم النوعية التي نفذها التنظيم في محافظات بغداد وديالى وبابل وغيرها، وراح ضحيتها المدنيون الأبرياء خلال الأيام الماضية".

وأشار رئيس الوطنية إلى أن "داعش انتقل إلى مستوى جديد من الانتقام، ينسجم مع عقيدته التدميرية بقصف مدينة تازة الصابرة بالأسلحة الكيمياوية بعد صمود أهلها الأبطال وتصديهم الباسل لقوى الشر والإرهاب اعتمادا على إمكاناتهم المتواضعة وفي مناخ من الصمت الحكومي والإنساني المخجل"، محذّرا من "تكرار تجربة تازة خورماتو بعد امتلاك داعش قدرات السلاح الكيمياوي نتيجة استيلائه على العديد من المنشآت الصناعية والعسكرية الحكومية، إضافة إلى رواج تجارة السلاح خارج رقابة دول المنطقة واستمرار وجود داعش".

وختم علاوي تدوينته مؤكدا "أننا إذ ندين هذا الفعل الجبان الذي يرقى إلى جرائم الإبادة ضد الإنسانية، ونتعاطف مع أهلنا في مدينة تازة، خصوصا أسر الضحايا، ندعو الحكومة للعمل الجاد مع الدول المتحالفة لوضع حد لمهزلة داعش عسكرياً وسياسياً".