"داعش" ينسحب من مدينة الرطبة في الأنبار

أعلنت مصادر عسكرية ومحلية في محافظة الأنبار، اليوم الأحد، انسحاب مسلحي تنظيم "داعش" من مدينة الرطبة بعد تنفيذ القوات العراقية بمساندة التحالف الدولي عمليات متلاحقة ضد التنظيم في المحافظة الواقعة في غرب العراق.

وقال ضابط كبير في الجيش لوكالة "فرانس برس" إن "تنظيم داعش انسحب بالكامل من مدينة الرطبة إلى مدينة القائم الحدودية" الواقعة على الحدود العراقية السورية.

وأضاف أن "مسلحي داعش باشروا مساء أمس الانسحاب من الرطبة وانتهى انسحابهم صباح اليوم"، مؤكداً أن "مدينة الرطبة الآن خالية تماما من مسلحي داعش".

وتعد الرطبة (380 غرب بغداد) أحد المقرات الرئيسية لمسلحي التنظيم لوقوعها على بعد أقل من 100 كلم عن الحدود العراقية السورية.

من جهته، أكد قائممقام الرطبة عماد أحمد "انسحاب تنظيم داعش وخلو الرطبة تماما من المسلحين".

وأشار إلى أن "الانسحاب قد يكون جدياً إثر تكبد داعش خسائر في الأنبار بعد استعادة الرمادي ومناطق شرق الرمادي وتقدم القوات العراقية نحو مدينة هيت" إلى الغرب من الرمادي.

وتمكنت قوات عراقية بمساندة التحالف الدولي من طرد مسلحي التنظيم المتطرف واستعادة السيطرة على مناطق واسعة في محافظة الأنبار، بينها الرمادي كبرى مدن المحافظة نهاية ديسمبر العام الماضي.

بدوره، أكد راجع بركات، عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، "انسحاب داعش بالكامل من الرطبة".

وأضاف أن "داعش انسحب ليس من الرطبة فقط، بل انسحب عدد من مسلحي التنظيم من هيت كذلك"، مشيراً إلى قيام المسلحين بحلق لحاهم قبل فرارهم.

وأوضح بركات أن "الانسحاب من الرطبة كان باتجاه القائم، فيما انسحب مسلحون من عناصر داعش من هيت باتجاه القائم وبيجي" (200 كلم شمال بغداد).