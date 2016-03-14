الأمم المتحدة تجدد دعمها للعراق في حربه ضد الإرهاب

جددت الأمم المتحدة دعم المجتمع الدولي للعراق في حربه ضد الإرهاب، وأهمية الاستقرار وإعادة النازحين في المناطق التي شهدت اندحار "داعش".

جاء ذلك أثناء استقبال رئيس الوزراء حيدر العبادي للممثل الأممي في العراق يان كوبيتش، حيث ناقش معه عدة ملفات عراقية تتعلق بالأوضاع السياسية والحرب على "داعش" ومشاركة المجتمع الدولي بالحرب على الإرهاب.

وذكر بيان لمكتب إعلام رئاسة الوزراء، أنه "جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية والأمنية في البلد، ووثيقة الإصلاحات الشاملة، ومحاربة الفساد وإعادة الاستقرار للمناطق المحررة، ودعم المجتمع الدولي للعراق في حربه ضد الإرهاب".

ونقل البيان الذي اطلعت عليه "العربية.نت"، اليوم الاثنين، عن كوبيتش "دعمه للإصلاحات التي يقوم بها حيدر العبادي، ومساعدة العراق في خطواته الإصلاحية ومحاربة الفساد وتوفير الخبرات الدولية في هذا المجال"، مبدياً "استعداد الأمم المتحدة لتوفير الأجواء السياسية المناسبة لإنجاح الاصلاحات".