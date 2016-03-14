الأنبار.. إحباط هجوم لـ"داعش" على عامرية الفلوجة

أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار عن قيام القوات الأمنية ورجال العشائر، بصدّ هجوم واسع قامت به عناصر داعش الإرهابية مستهدفة عامرية الفلوجة.

وكشف عضو اللجنة في مجلس المحافظة "راجع بركات العيفان" في تصريح نشرته الوكالة المعنية بأخبار الأنبار، الأنبار نيوز، أن "تنظيم داعش الإرهابي شن هجوماً على القوات الأمنية والعشائر المتواجدة في منطقتي الحصي والبوعاصي شمال ناحية العامرية 23 كم جنوب الفلوجة، بواسطة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة، وعجلات مفخخة، وعناصر مدججين بكافة الأسلحة".

وأوضح العيفان، أن "القوات الأمنية ومقاتلي العشائر تمكنوا من صد هجوم التنظيم وإلحاق خسائر مادية وبشرية بالدواعش، من دون أن يتمكنوا من الوصول الى تلك القوات أو الاقتراب منهم".

يشار إلى أن القوات الأمنية المسنودة بأبناء العشائر تفرض سيطرتها على ناحية عامرية الفلوجة، فيما يقوم تنظيم "داعش" بعدد من الهجمات على الناحية بين آونة وأخرى وغالبا ما يتم إحباطها وإلحاق الخسائر بعناصره من دون تحقيق مكسب على الأرض.