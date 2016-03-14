الأنبار.. نزوح مئات العائلات من كبيسة بسبب المعارك

أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية "نزوح أكثر من 1200 عائلة من ناحية كبيسة باتجاه قرية السحل في وادي حوران شمال غرب قاعدة الأسد"، مبينةً أنه "تم إيواؤها في المدارس والجوامع، فيما نزح 114 مواطنا إلى ناحية البغدادي برفقة قوة مشتركة من رجال العشائر والفرقة السابعة".

إلى ذلك، أعلنت "قيادة العمليات المشتركة" قيام طائرات التحالف الدولي وبالتنسيق مع "عمليات الجزيرة"، بتوجيه ضربات جوية أسفرت عن تدمير 6 عجلات مصفحة ومفخخة في منطقة الكصيريات، جنوب شرق قضاء حديثة، من جهة الجزيرة.

وأضافت القيادة، في بيان مقتضب اليوم الاثنين، أنه "تم تدمير عجلة مفخخة مع وكر يحتوي على مخزن عتاد لعصابات داعش الإرهابي في منطقة المسرية، شمال شرق ناحية البغدادي".

وكانت القوات الأمنية أعلنت يوم أمس عن تحرير منطقة العكبة ورفع العلم العراقي فوق مبانيها، وتكبيد عناصر "داعش" الإرهابية خسائر بشرية ومادية كبيرة.