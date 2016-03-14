الجبوري من الأنبار: مرحلة "ما بعد داعش" هي الأخطر

أكد رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، أن المرحلة الثانية بعد التحرير والتي تتمثل بالاستقرار والإعمار هي الأهم والأخطر، وهو ما يتطلب البدء بصفحة جديدة أساسها التعاون والوئام، ونبذ كل الخلافات السياسية والاجتماعية.

الجبوري، وفي مؤتمر صحافي عقده بالرمادي مع محافظ الأنبار وقائد العمليات العسكرية وتابعته "العربية.نت"، أشار إلى أن "الجهود الهندسية والعسكرية مستمرة في رفع المخلفات الحربية، ولا بد من مساهمة المجتمع الدولي في إعادة إعمار واستقرار المحافظة". ولفت إلى أن "الخلافات والصراعات أوردت للمحافظة ما رأيناه من الإرهاب، ومعاناة النازحين".

وفي سياق متصل، تحدث محافظ الأنبار صهيب الراوي عن مضاعفة "الجهود لإعادة الاستقرار والإعمار للمحافظة" وعن تنسيق دولي ومحلي "لإزالة جميع المخلفات الحربية"، موضحاً أن "الحكومة المحلية تعمل حالياً على عمليات إعادة الاستقرار بشكل أولي لتنظيم عودة عاجلة وآمنة للنازحين".