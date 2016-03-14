الطيران التركي يقصف قواعد للمتمردين الأكراد شمال العراق

قصف الطيران التركي، اليوم الاثنين، قواعد لحزب "العمال الكردستاني" في شمال العراق رداً على اعتداء انتحاري جديد الأحد في أنقرة أوقع 37 قتيلاً، على ما أعلن الجيش.

وأوضحت هيئة أركان القوات التركية في بيان أن الغارات التي نفذتها 11 طائرة قتالية استهدفت بصورة خاصة منطقة قنديل في جبال أقصى شمال العراق حيث يتحصن قادة متمردي حزب "العمال الكردستاني".

وأضاف الجيش أن الطائرات نفذت الضربات الجوية على 18 هدفاً تم تحديدها مؤخراً منها مخازن ذخيرة ومخابئ وتم تدميرها.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية الانتحارية التي وقعت في قلب أنقرة غير أن طريقة تنفيذها تذكر باعتداء وقع في 17 فبراير واستهدف حافلات لنقل العسكريين في الحي ذاته من العاصمة موقعا 29 قتيلاً.

وتبنت ذلك الهجوم مجموعة "صقور حرية كردستان" المنشقة عن حزب "العمال الكردستاني" والمدرجة على قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية.



