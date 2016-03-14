العراق.. اعتقال المتورطين بتفجير سيطرة آثار بابل

أعلنت محكمة التحقيق المركزية في بغداد، القبض على اثنين من المتهمين اعترفا بتورطهما في جريمة تفجير سيطرة الآثار في محافظة بابل.

وقال القاضي عبدالستار بيرقدار، المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية، إن "القوات الأمنية بالتنسيق مع محكمة التحقيق المركزية ألقت القبض على اثنين من المتهمين بجريمة تفجير سيطرة الآثار في محافظة بابل".

وأضاف بيرقدار، أن المتهمين أقرا بارتكابهما الجريمة، وأنهما ينتميان إلى تنظيم داعش الإرهابي، لافتاً إلى أنه "تم تصديق اعترافاتهما قضائياً"، وقال إن "الاعترافات أفادت بأن التفجير حصل بعجلة يقودها انتحاري وهو عراقي الجنسية".

وكانت الحكومة المحلية في محافظة بابل، قد أعلنت الحداد لثلاثة أيام، على ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش الآثار عند مدخل مدينة الحلة مركز المحافظة في السادس من مارس الحالي بشاحنة مفخخة، وفيما أشارت إلى أن حصيلة التفجير بلغت 148 قتيلاً وجريحاً.