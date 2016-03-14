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العراق.. الشرطة الاتحادية تحرر محطة قطار غربي الرمادي

المصدر: بغداد – جواد الحطاب
قيادة الشرطة الاتحادية
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أعلنت "قيادة قوات الشرطة الاتحادية" عن تحريرها محطة للقطار تقع غربي الرمادي، وكانت تحت سيطرة التنظيم الإرهابي "داعش"، مثلما أعلنت عن تمكّن قواتها في صلاح الدين من قتل 20 إرهابيا بمنطقتي الفتحة وحمرين.

وقال قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت، في بيان مقتضب، إن "اللواء 18 حرر محطة قطار المحمدي غربي الرمادي بالكامل"، مبينا أن "اللواء سيواصل تطهيرها من الألغام".

وفي سياق متصل، أشار جودت إلى أن "لواء المغاوير الثالث وبإسناد مدفعية الاتحادية قتل 20 داعشيا، ودمر عجلتين ودراجتين مفخخات، قرب جسر الفتحة شمال بيجي".

كلمات دالّة

#العراق, #داعش, #الرمادي, #محطة قطار, #مدفعية, #المغاوير

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