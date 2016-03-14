العراق.. وزارة الدفاع توثق معاركها ضد داعش

كشفت وزارة الدفاع عن سعيها لتوثيق معاركها ضد تنظيم داعش الإرهابي، والخطط القتالية التي ألحقت به خسائر جسيمة في العديد من المعارك التي خاضتها القوات الأمنية مع الدواعش.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن "وزير الدفاع خالد العبيدي، استقبل في مكتبه هذا اليوم الاثنين، الدكتور كين بولاك والدكتور مايكل نايس الخبراء في كتابة التاريخ العسكري".

وأشار البيان الذي تابعته "العربية.نت"، إلى أن "اللقاء بحث وتناول مستقبل المؤسسة العسكرية والانتصارات الرائعة التي تسطرها ضد المجاميع الإرهابية، فضلا عن سبل تطوير المؤسسة العسكرية والمهام الملقاة على عاتقها"، لافتا الى أن "التاريخ يوثق مراحل مهمة تكون بمثابة دروس مستنبطة تدرس للأجيال القادمة للاستفادة منها في بناء وتطوير العمل العسكري".

يذكر أن القوات الأمنية العراقية قد اكتسبت مهارات عديدة وانتصرت فيها على تنظيم داعش الإرهابي خصوصا في حرب المدن والتصدي للسيارات المفخخة أو في الهجوم بالمجاميع الانتحارية والانغماسيين.