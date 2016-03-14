القوات العراقية: سنفاجئ داعش بأسلحة تستخدم للمرة الأولى

قال جهاز مكافحة الإرهاب إنه أعدّ لتنظيم داعش الإرهابي مفاجآت غير سارّة في المعارك المقبلة وخصوصا معركة تحرير قضاء هيت، سواء من ناحية الخطط أو الأسلحة.

وكشف قائد قوات الجهاز الفريق الركن عبد الغني الأسدي، عن إن "القوات الأمنية ستفاجئ الدواعش بمعركة هيت بخطط جديدة وأسلحة تستخدم للمرة الأولى".

وأضاف الأسدي، في تصريح صحفي نشره الموقع الرسمي لوزارة الداخلية وتابعته "العربية.نت"، إن جهاز مكافحة الإرهاب سيعتمد أسلوباً جديداً لإخلاء الأسر الهاربة من عصابات داعش الإرهابية يتضمن إبقاء النساء وكبار السن في المناطق بعد تفتيشها والتأكد من خلوها من الإرهابيين"، داعياً أهالي هيت إلى "التعاون مع الأجهزة الأمنية لتحرير مناطقهم".