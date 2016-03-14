تقييم حال سد الموصل يتطلب شهرين قبل البدء بإصلاحه

أعلن متحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية لوكالة "رويترز" أن مهندسين إيطاليين مكلفين بالمساعدة في منع انهيار كارثي لسد الموصل، وهو أكبر سد لتوليد الكهرباء من مساقط المياه في العراق، سيحتاجون إلى شهرين على الأقل لتقييم السد قبل البدء في أعمال الصيانة.

وقال مهدي رشيد مهدي، مستشار وزير الموارد المائية والمتحدث باسم الوزارة، إن الأمر قد يتطلب ستة أشهر قبل أن تبدأ شركة "تريفي غروب" الإيطالية العمل في سد الموصل، إذ إنها تحتاج لجلب معدات خاصة لسد فجوات في جسم السد نتجت عن التآكل.

وبني السد على نهر دجلة قرب مدينة الموصل في شمال العراق في ثمانينات القرن الماضي ويحتاج لإصلاحات مستمرة لمنع وقوع كارثة.

وتعطلت أعمال الصيانة لمدة أسبوعين في أغسطس 2014 عندما سيطر مقاتلو تنظيم "داعش" على السد.

وأثارت السيطرة على السد مخاوف من حدوث أضرار لا يمكن إصلاحها بهيكله. ومن شأن انهيار السد تدمير مدينة الموصل ومدن أخرى على ضفتي النهر منها العاصمة العراقية بغداد، والتسبب في سقوط مئات الألوف من الضحايا.

وقال مهدي لـ"رويترز: "سيحتاجون ما بين الشهرين إلى ستة أشهر. هذا كان بطلب من الشركة". وأضاف: "الشركة بحاجة لوقت من أجل استيراد جميع معداتها، وهذا بالتأكيد يتطلب وقتا. ونحن توقعنا ذلك".

وتابع مهدي أنه ليس هناك خطر انهيار وشيك للسد بعد تنفيذ بعض أعمال الصيانة، لكن هناك حاجة للمزيد ليستقر البناء. وتابع أن العقد مع شركة "تريفي غروب" لن يقدم حلا دائما.

واستعادت قوات البيشمركة الكردية بدعم من غارات جوية نفذها تحالف تقوده الولايات المتحدة السد، ووقع العراق عقدا بلغت قيمته 273 مليون يورو (نحو 300 مليون دولار) مدته 18 شهرا مع "تريفي غروب" لتعزيز وصيانة البناء الذي يبلغ طوله 3.6 كيلومتر.

وقالت إيطاليا إنها تعتزم إرسال قوات قوامها 450 جنديا لحماية السد الواقع بالقرب من أراض يسيطر عليها مقاتلو تنظيم "داعش".