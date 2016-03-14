سليم الجبوري يزور السعودية بدعوة من مجلس الشورى

يقوم رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، اليوم الاثنين، بزيارة إلى المملكة العربية السعودية، تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وذكرت مصادر مطلعة من داخل البرلمان العراقي، أن الجبوري سيصطحب معه عددا من أعضاء مجلس النواب، حيث من المؤمل أن يعقد اجتماعا مع رئيس الشورى آل الشيخ، حيث يستعرضان العلاقات بين العراق والمملكة العربية، فضلا عن العلاقات بين البرلمان العراقي ومجلس الشورى وسبل تنميتها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وكان الجبوري، أكد في وقت سابق، أن العراق ينظر باهتمام إلى علاقاته مع المملكة العربية السعودية وانعكاساتها الإيجابية، فيما شدد على أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية والانفتاح على العالم الخارجي في ضوء التحديات الحالية.