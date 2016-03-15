التحالف الدولي يستهدف داعش بـ11 ضربة جوية في العراق

كشفت قيادة التحالف الدولي الذي تتزعمه أميركا لمحاربة "داعش"، عن تنفيذها 11 ضربة جوية لأهداف منتخبة في عدة مدن يتمركز فيها التنظيم الإرهابي.

وقالت القيادة في بيان نشرته السفارة الأميركية في بغداد على موقعها الرسمي، إن "طيران التحالف بقيادة الولايات المتحدة نفذ أمس الاثنين، 11 ضربة جوية ضد أهداف لداعش قرب الفلوجة وهيت وكركوك والكسك وسنجار وسلطان وتلعفر"، مشيرا إلى أن "هذه الضربات دمرت وحدات تكتيكية، ومنصات إطلاق صواريخ، ومركبات تابعة لداعش".

وأكد البيان الذي تابعته "العربية.نت"، أن "جميع هذه الضربات تم تنفيذها بالتنسيق مع حكومة العراق ودعماً لها".