بعد شائعة اغتياله.. أول صورة لمقتدى الصدر

نفى التيار الصدري الأنباء التي تحدّثت عن اغتيال زعيمه أو تعرضه لمحاولة اغتيال، واعتبر أن هذه الشائعات بداية لاستهداف مشروع الصدر الداعي إلى ضرورة التغيير الجذري في آلية الحكم ومحاسبة الفاسدين.

وقال الناطق الرسمي باسم الصدر، صلاح العبيدي، إن "الأنباء التي تحدثت عن اغتيال الصدر لا صحة لها إطلاقا"، مشيرا إلى أن "هذه أول بوادر استهداف المشروع الإصلاحي لمقتدى الصدر".

وتم تداول صور للصدر على مواقع التواصل الاجتماعية تظهره واقفاً أمام شاشة التلفزيون يشاهد العربية والعاجل الذي ظهر عن تصريح النظام السوري باتفاقه مع روسيا حول الانسحاب ما يؤكد "أنها حديثة".

وكانت إحدى القنوات اللبنانية قد نشرت على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خبراً مفاده بـأن مقتدى الصدر واثنين من مرافقيه قتلوا إثر عبوة لاصقة وضعت في إحدى العجلات التابعة له".