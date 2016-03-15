مقتل 45 من المسلحين الأكراد بضربات تركية شمال العراق

أعلنت القوات المسلحة التركية في بيان اليوم الثلاثاء أن الضربات الجوية التي نفذتها 11 طائرة حربية تركية بشمال العراق أمس أسفرت على ما يبدو عن مقتل 45 مسلحا من حزب العمال الكردستاني.



وذكر الجيش أن الضربات التي نفذتها طائرات من طراز إف-16 وإف-14 بمنطقة جبل قنديل حيث توجد القواعد الرئيسية للحزب دمرت أيضا مستودعين للأسلحة وموقعين لصواريخ كاتيوشا.

يأتي هذا بعد تفجير استهدف أنقرة مساء الأحد وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى، في حين أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو عن اعتقال 11 شخصا اشتبه بعلاقتهم بالتفجير الإرهابي الذي ضرب العاصمة التركية وأكد أوغلو أن النتائج تشير إلى تورط حزب العمال الكردستاني بالهجوم، وذلك بشكل شبه مؤكد.



