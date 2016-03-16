بغداد.. مقتل إرهابيين وحوادث خطف وسرقات

شهدت العاصمة العراقية بغداد وأطرافها ليلة أمس، الثلاثاء، حوادث أمنية مختلفة، تمثلت بإحباط عمليات اختطاف، إلى قتل إرهابيين وتدمير صهريج مفخخ، فاعتقال إرهابي هارب من سجن بادوش في الموصل والقبض على عصابة تتعامل بالعملة المزوّرة، فضلا عن سرقات متعدّدة حدثت تحت تهديد السلاح.

ففي بيان لها، قالت "قيادة عمليات بغداد" إن قواتها قتلت 36 إرهابيا، بينهم قيادي لم تسمّه، في عمليات استباقية لمناطق "حزام بغداد" في البوشجل، ومناطق جنوب بغداد، مؤكّدة تدميرها لصهريج مفخخ في ناحية الكرمة، إضافة إلى إحباط محاولة خطف أحد المواطنين وإلقاء القبض على الخاطف في منطقة الكاظمية.

إلى ذلك، أشارت مصادر أمنية إلى أن مسلحين مجهولين يستقلون سيارات دفع رباعي، سرقوا 175 مليوناً بعملية سلب مواطن في منطقة حي الجامعة غربي العاصمة، فيما قام مسلّحون آخرون وتحت تهديد السلاح بسلب مواطن مبلغ 200 ألف دولار في منطقة الكرادة، وسط بغداد، بينما فتح مسلّحون مجهولون نيران أسلحتهم على ضابط برتبة عقيد ركن في وزارة الدفاع وسط بغداد فأصيب بجروح مختلفة، بينما طوّقت القوات الأمنية مكان الحادث وأجرت تحقيقاتها لمعرفة الجناة.