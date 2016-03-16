حكومة العبادي ترفض اعتصامات الصدر

بعد أن دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى نقل وقف التظاهرات في المنطقة الخضراء وسط بغداد وتحويلها إلى اعتصامات تبدأ الجمعة المقبل، لإفساح المجال أو إمهال الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي مهلة أيام من أجل بدء الخطوات العملية على طريق الإصلاح ومن ضمنها تغيير التشكيلة الوزارية، يبدو أن الأمور لم تصطلح بعد بين طرفي "البيت الشيعي".

فقد أصدرت حكومة حيدر العبادي بياناً أكدت فيه استعداد وزرائها لترك مناصبهم للمصلحة العليا، ومشددة على "أن مسيرة الإصلاح ووضع البلد على الطريق الصحيح سائرة وعلى الجميع أن يقف معها، وأن يعي حجم التحديات التي تواجه العراق والاتفاق على خطوات إصلاحية بالحوار والتفاهم دون فرض إرادة أحد."

أما النقطة الأهم التي تطرق إليها البيان، فهي التأكيد على أن "مجلس الوزراء يؤيد ويدعم التظاهرات المطالبة بالإصلاحات الحكومية ويحرص على حمايتها كما جرى في الأشهر الماضية، إلا أنه يشدد على أن تتم وفق الأُطر القانونية وأخذ الموافقات الأصولية من سلطة الترخيص، حيث لا يسمح وفق القانون بإقامة الاعتصامات فضلاً عن الظروف الأمنية وتهديد المجاميع الإرهابية وإمكانية حدوث الاستهداف ومن جهة أخرى انشغال القوات الأمنية في المعارك مع داعش وعدم إمكانية تأمين وحماية التجمعات بصورة دائمة".