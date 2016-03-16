رئيس حكومة العراق يطالب بفريق قادر على الإصلاحات

أكّد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، على أهمية اختيار فريق قادر للسير باتجاه الإصلاحات وإجراء تعديلات جوهرية في البنية الاقتصادية والإدارية للبلد، مبيّنا ضرورة "إصلاح الأخطاء المتراكمة في الدولة خلال الخمسين سنة الماضية".

وجاء ذلك أثناء عقده اجتماعا مع لجنة الخبراء المكلفة بتطوير برامج الإصلاح الشامل والنظر باختيار المرشحين للمناصب العليا في مؤسسات الدولة.

وذكر بيان لمكتب إعلام رئاسة الوزراء، أن "العبادي ناقش مع المجتمعين السبل الكفيلة لاختيار الكفاءات من التكنوقراط للارتقاء بعمل مؤسسات الدولة والنهوض بجميع القطاعات، في ضوء ما يشهده البلد من تحديات أمنية واقتصادية ومالية وغيرها".

وأوضح رئيس الوزراء أن "العراق لديه عوامل قوة أكثر من عوامل الضعف ورصيدنا الحقيقي هو الإمكانيات والقدرات الموجودة لدى الشعب"، مشيرا إلى أن "هناك من يحاول إسقاط كل شيء ونحن نريد أن نسير بالبلد على الطريق الصحيح والبناء السليم".

يذكر أن اللجنة المكلّفة باختيار المرشحين للمناصب العليا، تضم أساتذة جامعيين وخبراء ومختصين من مختلف الاختصاصات.