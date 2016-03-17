الرئيس العراقي: نحتاج الدعم الدولي لإعمار بلادنا

أكّد الرئيس العراقي فؤاد معصوم على حاجة العراق الماسة الى دعم المجتمع الدولي لتنفيذ خطط استراتيجية لإعمار العراق ولتطوير اقتصاده وتعزيز واردات الدخل الوطني مؤكداً على "اهتمام العراق بتطوير علاقاته مع المملكة المتحدة لتشمل كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وبما يخدم مصالح البلدين".



جاء ذلك، اثناء استقبال معصوم في قصر السلام ببغداد ظهر اليوم الأربعاء، وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند والوفد المرافق له.



وذكر بيان لمكتب اعلام الرئاسة ان "الجانبين بحثا عددا من القضايا الاقليمية والدولية فضلا عن الانتصارات التي حققها العراق على الارهاب، فيما ثمّن الرئيس العراقي دعم المملكة المتحدة للعراق من خلال مشاركتها في التحالف الدولي والمساعدات الانسانية".

وأعرب الرئيس معصوم عن ثقته بـ"قدرة القوات المسلحة على دحر تنظيم داعش الارهابي قريبا وتحرير محافظة نينوى وكل الاراضي العراقية من سيطرة عصاباته"، مشددا على "ضرورة ان تستمر عمليات تصفية فلول الارهابيين وخلاياهم النائمة في كل مكان ومكافحة انتشار التطرف والعنف بين الشباب".

من جانبه، جدد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند التزام بلاده بمساعدة العراق في الحرب ضد الارهاب وفي اعادة تنظيم اقتصاده الوطني، مهنئا بالانتصارات التي تحققها القوات الامنية العراقية في الحرب ضد الارهاب.