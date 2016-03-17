مفوضية اللاجئين قلقة على سلامة النازحين من هيت

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الخميس، أنها تخشى على سلامة الأسر الهاربة من القتال بين القوات الحكومية العراقية وتنظيم "داعش" قرب مدينة هيت الواقعة على بعد 130 كيلومترا غربي بغداد.

وقالت المفوضية في بيان: "لا تستطيع الأمم المتحدة الدخول إلى كل المناطق، ونشعر بقلق بالغ من أن بعض الأسر التي تهرب موجودة في مناطق قريبة جدا من الخطوط الأمامية".

وتقول المفوضية إن أكثر من 3.3 مليون شخص نزحوا من ديارهم منذ 2014 عندما استولى "داعش" على مساحات واسعة من شمال وغرب العراق، علاوة على نزوح نحو مليون عراقي منذ الحرب الأهلية عامي 2006 و2007.