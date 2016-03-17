"داعش" يعدم 6 أشخاص بـ3 طرق مختلفة بالفلوجة

نشر تنظيم "داعش" الخميس صور إعدام ستة أشخاص بتهمة التجسس لصالح الحكومة العراقية في مدينة الفلوجة، التي تعد أبرز معاقله في محافظة الأنبار غرب العاصمة بغداد.

واستخدم التنظيم الذي نشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي ثلاث طرق لإعدام ضحاياه، وهم يرتدون بدلات السجناء البرتقالية.

وفي بيان مقتضب قال التنظيم إنه نفذ "أحكام إقامة حد الردة الصادرة عن المحكمة الإسلامية في مدينة الفلوجة" بحق هؤلاء بعد إدانتهم بـ"التجسس والتخابر لصالح الحكومة".

تظهر الصور مقاتلي التنظيم ملثمين ويرتدون تجهيزات قتالية كاملة، وينفذون الإعدام في مواقع قالوا إنها تعرضت للقصف.

قتل أربعة من الضحايا بإطلاق النار على الراس، اثنان من مسدس، والآخران بواسطة سلاح رشاش.

وأعدم شخص آخر بواسطة تفجير قنبلة علقت برقبته، والآخر قضى نحرا بالسكين.