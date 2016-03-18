الأنبار.. تحرير منطقة المحمدي ورفع العلم العراقي فيها

أعلنت "قيادة العمليات المشتركة" في بيان عاجل ومقتضب عن تمكّن جهاز مكافحة الإرهاب من تحرير مدينة المحمدي جنوب هيت بالكامل وتكبّد تنظيم داعش الإرهابي خسائر فادحة بالأرواح والمعدات، مشيرة إلى مقتل 21 إرهابيا، فيما تم قتل ٥٧ إرهابيا آخر بضربات جوية من قبل طيران التحالف الدولي.

وفي سياق متصل، ذكر بيان للقيادة تابعته "العربية.نت"، الى أنه "استنادا لمعلومات مقدمة من أبناء هيت حول وجود مقر كبير جدا متعدد الطوابق تستخدمه عصابات داعش الإرهابية مقرا للقيادة والسيطرة لقياداتها في هيت، وجه طيران التحالف الدولي ضربات جوية متلاحقة وعنيفة أدت الى تدمير المقر تدميرا كاملا وقتل عشرات من عناصر داعش الإرهابي ممن كانوا يتواجدون فيه.

يشار إلى أن القوات الأمنية أعطيت الأوامر لبقاء عوائل هيت في منازلهم بعد وضع الرايات البيضاء فوق البيوت.