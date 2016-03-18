الجبوري يدعو المتظاهرين لضبط النفس والالتزام بالسلمية

دعا رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري، اليوم الجمعة، إلى الحكمة وضبط النفس والالتزام بالتظاهر السلمي لتفويت الفرصة على الإرهابيين و"أعداء العراق" من أي محاولة لحرف التظاهرات عن مسارها السلمي.

وقال عماد الخفاجي، المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس النواب، إن "الرئيس الجبوري يقف مع حق المتظاهرين الدستوري بالتعبير عن الرأي والمطالبة بالإصلاح على وفق ما كفله لهم الدستور والقانون"، مشيرا إلى أنه "يتابع الانضباط العالي والالتزام بالقانون الذي أبداه المتظاهرون والقوات الأمنية وقياداتهما الميدانية حتى هذه اللحظة".

وأضاف الخفاجي أن "رئيس مجلس النواب يتفهم جيداً مطالب الشعب ونوابه بالإصلاح الذي طالما انتظره العراقيون، وهو يدعو في ذات الوقت الى الحكمة وضبط النفس لتفويت الفرصة على الإرهابيين وأعداء العراق ويحذر من أي اندساس في التظاهرات ومحاولة حرفها عن مسارها السلمي".

ونقل الخفاجي في بيان تابعته "العربية.نت"، تأكيد الجبوري على "أن الإصلاح آت لا محالة وأن الشعب ونوابه في مركب واحد هدفه الوصول الى الدولة المدنية التي يحكمها القانون القضاء النزيه والمؤسسات الدستورية التي تحارب الفساد وهدر المال العام وتنحاز الى الشعب ومطالبه بالحرية والعدالة الاجتماعية".