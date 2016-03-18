العراق.. الداخلية ترفض اعتصام "الخضراء" والصدر يتحدى

أعلنت وزارة الداخلية العراقية رفضها إقامة أي اعتصام أمام بوابات المنطقة الخضراء في بغداد، وذلك عشية إعلان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري استمرارَ إقامة الاعتصام السلمي بالتعاون مع القوات الأمنية التي ستتكفل بحماية المعتصمين، مؤكدا وجود تنسيقٍ عالٍ معها.



وقال بيان للصدر إنه لا تراجع عن الاعتصام السلمي أمام المنطقة الخضراء التي تضم المفسدين الذين يحاولون عرقلة الاعتصام ومشروع الإصلاح للمضي في سرقة قوت الشعب على حد تعبير الصدر.