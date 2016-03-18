العراق.. علاوي يطالب معصوم بعقد اجتماع لنزع فتيل الأزمة

طالب رئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي، الرئيس فؤاد معصوم بعقد اجتماع سريع يضم كل الأطراف لتخفيف حدة التوترات وتحقيق الهدوء والسكينة وضمان سلامة الجميع والاستجابة لدعوات الإصلاح الحقيقي، والحفاظ على سلمية الاحتجاجات، داعياً جميع الأطراف لضبط النفس واعتماد الحوار والتحلي بالصبر.

وقال علاوي، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، إن "العراق يمر اليوم بمرحلة حرجة جداً على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية، وهي ظروف مصيرية استثنائية تحتم على جميع القوى السياسية العراقية أن تجعل أولوياتها في مقارعة الإرهاب وتحقيق الانتصار السياسي والعسكري الناجز"، مبينا أن "من الأولويات كذلك تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي والأمني والإداري والبنيوي وهو أمر لابد منه".

ونقل البيان الذي اطلعت عليه "العربية.نت"، تأكيد رئيس الوطنية دعمه مطالب المعتصمين والمتظاهرين وكل الأهداف التي تصب في مصلحة العراق، مشيراً إلى أن "التصعيد بين الأطراف السياسية في هذه اللحظة المفصلية لا يخدم إلا أعداء العراق، مما يوجب العمل من الجميع على تخفيف التوترات".