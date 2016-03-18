العراق.. هيأة النزاهة تحيل 18 وزيرا إلى القضاء

كشفت "هيأة النزاهة العراقية" أن عدد المتهمين المحالين إلى المحكمة خلال العام الماضي بلغ 3955 متهماً، منهم 18 وزيراً ومن هم بدرجته من الوزراء السابقين والحاليين، حيث صدر بحقهم 32 قرار إحالة.

وبيّن رئيس الهيئة حسن الياسري، في مؤتمر صحفي قدّم خلاله ايجازا عن عمل هيأته خلال العام الماضي 2015، أن "عدد المحالين إلى القضاء من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين بلغ 185 متهما، بينما أفضت تحقيقات الهيأة عن إصدار السلطات القضائية لـ2719 أمر قبض، نُفذ منها 772 أمرا".

وذكر الياسري، في المؤتمر الذي عقد أمس الخميس وتابعته "العربية.نت"، أن "الهيأة نجحت في استرداد أكثر من مليار دولار من الأموال المهربة للخارج"، موضحاً أنَّها "تمكنت أيضا من استرداد واستصدار أحكام بردّ وإيقاف هدرِ ما مجموعه 760,5111,444,426 مليار دينار عراقي و343,524,909 مليون دولار أميركي".

وبيّن رئيس هيئة النزاهة أن عمل الهيأة قد شمل مكاتب التحقيق في بغداد وفي باقي المحافظات ما عدا المحافظات التي هي تحت قبضة "داعش" مثل نينوى والأنبار وصلاح الدين، فضلا عن إقليم كردستان.

وفي ملف تضخّم أموال كبار المسؤولين، كشف الياسري عن تشكيل لجنة عليا برئاسة نائب رئيس الهيأة وعضوية عدد من المديرين العامين فيها تتولى مراجعة كشوفات كبار المسؤولين وتهيئة ملفات عن مستوى تضخم أموالهم وإعداد قوائم بأسماء المشمولين منهم.