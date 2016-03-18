برلمان العراق يطالب بمنهجية تقارب بين المذاهب والأديان

دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إلى إيجاد منهجية حقيقية وواقعية لتجاوز الخلافات والتقريب بين المذاهب والأديان، مشيراً إلى أن الفكر الوسطي هو السبيل الأمثل لإنقاذ الشباب من التطرف والتشدّد.

وأكّد الجبوري، خلال استقباله بمكتبه الرسمي في بغداد، أمس الخميس، الشيخ محسن الاراكي الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية والوفد المرافق له، على أن "الطائفية خطر محدق وعلى الجميع تحمل مسؤولياته للوقوف بوجهها ووجه دعاتها"، مطالباً بـ"إيجاد منهجية حقيقية وواقعية لتجاوز الخلافات والتقريب بين المذاهب والأديان تحت خيمة مشروع وحدوي جامع".

من جانبه، ثمن الشيخ الاراكي دور وجهود الرئيس الجبوري في هذا الإطار، مبيّناً أهمية دور العراق في حل قضايا الأمة الإسلامية باعتباره مفصلاً أساسياً في تكاتف جهود المخلصين من أجل استعادة وحدة الأمة وتآخيها.