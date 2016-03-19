العبادي يلحق "عمليات بغداد" بقيادة العمليات المشتركة

أعلنت "قيادة العمليات المشتركة" أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، وجه بأن تكون قيادة عمليات بغداد بإمرة قيادة العمليات المشتركة، قائلة أنها تأتي أسوة بباقي قيادات العمليات.

من جهته، قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، إن "العبادي أصدر أمرا بتكليف قيادة العمليات المشتركة بفرض الأمن في بغداد وتخويلها الصلاحيات اللازمة لذلك".

وفي بيان لاحق، نفت قيادة العمليات استبدال قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبدالأمير الشمري، وتعيين الفريق أول الركن، طالب شغاتي، قائد القوات المشتركة، بدلا عنه، مؤكّدة أنه "ما زال مستمرا بمنصبه ويمارس جميع صلاحياته".