انطلاق عملية عسكرية لتحرير مناطق غرب الأنبار

أعلنت القوات المشتركة العراقية انطلاق عملية عسكرية لإعادة السيطرة على مناطق كان سيطر عليها تنظيم "داعش" غرب الأنبار.

ويشارك في العملية الحشد العشائري، وتتم بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية العراقية وطيران التحالف الدولي.

وكانت "قيادة العمليات المشتركة" أعلنت مساء الخميس الماضي عن تمكّن جهاز مكافحة الإرهاب من تحرير مدينة المحمدي جنوب هيت (في الأنبار) بالكامل، وتكبّد تنظيم داعش الإرهابي خسائر فادحة بالأرواح والمعدات، مشيرة إلى مقتل 21 إرهابيا، فيما تم قتل 57 إرهابيا آخرين بضربات جوية من قبل طيران التحالف الدولي.