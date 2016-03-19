تدريبات كردية مكثفة لمحاربة "داعش" بالعراق

تسعى قوات مكافحة الإرهاب الكردية في شمال العراق، من خلال تدريبات مكثفة، إلى التحضير لخطة عسكرية لاستعادة مناطق في الموصل وتطهيرها من تنظيم داعش.

يذكر أن قوات مكافحة الإرهاب الكردية حققت مكاسب كبيرة في مواجهاتها مع التنظيم في عدة جبهات، وتمكنت من إنقاذ عشرات الرهائن.

وتنفذ التدريبات على المداهمة قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان استعداداً لمعارك ومواجهات مع التنظيم المتطرف.

في قاعدة عسكرية سرية شمال العراق يدرب أكثر من مئة جندي من ذوي الخبرة في حرب الشوارع عناصر من قوات مكافحة الإرهاب الكردية على كيفية اقتحام مواقع تنظيم داعش ومباغتته في عدة جبهات.

فمنذ 2014 نفذت قوات مكافحة الإرهاب الكردية العديد من الهجمات واسعة النطاق على التنظيم وأنقذت عشرات الرهائن من مصير محتوم.

وتمكنت تلك القوات الشهر الماضي من تحرير السويدية مارلين ستيفاني نافرلين (16 عاماً) من أيدي مسلحي تنظيم داعش، حيث استدرجوا عدداً من الفتيات والنساء الأوروبيات إلى سوريا والعراق للعمل إلى جانبهم.