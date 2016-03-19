مقتل جندي من التحالف في معركة مع "داعش" بالعراق

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية لوكالة "فرانس برس" أن جندي التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم "داعش" الذي قتل السبت في "عمل معاد" هو أميركي.

وكان الجيش الأميركي قد أكد في بيان أن جندياً في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" قُتِل في شمال العراق اليوم السبت. وقال البيان إن "جندي التحالف قُتل بسبب نيران العدو"، دون تحديد جنسيته أو ملابسات الوفاة.

وأشارت عدة وسائل إعلام أميركية إلى أن الأمر يتعلق على ما يبدو بهجوم بالقذائف الصاروخية.

وأوردت شبكة "سي.أن.أن" نقلا عن مسؤول أميركي إصابة "عدد صغير" من العسكريين الأميركيين بجروح في الهجوم الذي وقع على قاعدة مخمور (70 كلم جنوب شرقي الموصل).

وأصبح الرقيب جوشوا ويلر (39 عاما من رولاند أوكلاهوما) أول أميركي يقتل في معارك في العراق منذ أكتوبر 2011. وقُتِل في مهمة ليلية لإنقاذ رهائن يحتجزهم "داعش".