البنتاغون يعترف بمقتل عسكري أميركي شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الأحد، أن جندي التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم داعش الذي قتل، السبت، في "عمل معاد" هو أميركي.

وكانت القيادة المشتركة للتحالف أعلنت في وقت سابق في بيان "وفاة جندي في شمال العراق نتيجة عمل معاد"، دون تحديد جنسيته أو ملابسات الوفاة.

وأشارت عدة وسائل إعلام أميركية الى أن الأمر يتعلق على ما يبدو بهجوم بالقذائف الصاروخية.

وأوردت شبكة "سي ان ان" نقلا عن مسؤول أميركي إصابة "عدد محدود" من العسكريين الأميركيين بجروح في الهجوم الذي وقع على قاعدة مخمور (70 كيلومترا جنوب شرق الموصل).

وقتل أحد عناصر القوات الأميركية الخاصة في اكتوبر 2015 خلال هجوم شنته هذه القوات الى جانب قوات كردية ضد سجن لمتطرفي تنظيم داعش في الحويجة شمال بغداد. وكان أول أميركي يقتل في معارك منذ بدء الحملة الأميركية ضد المتطرفين.

وتقود الولايات المتحدة منذ صيف 2014 تحالفا ضد المتطرفين في العراق وسوريا يضم قرابة 60 دولة من بينها فرنسا.