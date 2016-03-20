العبادي: المعترض على الإصلاحات يخاف فقدان امتيازاته

كشف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، عن منظمات دولية وخبرات عالمية ستساعد الحكومة في مجال محاربة الفساد، مجدّدا تأكيده على المضي بالإصلاحات، على الرغم من أن البعض يعترض على التغيير الوزاري لأنه سيفقد امتيازاته.

وقال العبادي، خلال اجتماعه بتجمع النوايا الحسنة الذي يضم مجموعة من النواب من مختلف الكتل، إن "الصراع بين الكتل والشعارات التي يتم إطلاقها لا تبني دولة وهناك تراكمات عديدة في الدولة وانهيارات وتحديات مالية واقتصادية تحتاج إلى عمل مستمر وإصلاحات وخطط وهذا ما عملنا ونعمل عليه"، لافتا الى أن "عمل لجنة الخبراء مستمر ولديها مواصفات وآليات لاختيار الوزارات".

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن "التعديل الوزاري جزء من الاصلاحات التي قدمناها والتي تشمل إصلاحات في قطاعات الاقتصاد والادارة ومحاربة الفساد وتسهيل الاجراءات والقطاعات الاخرى"، مشيرا إلى أن "محاربة الفساد أمر مهم جدا لدينا والفساد لديه أوجه عديدة وهناك منظمات دولية وخبرات عالمية ستساعدنا في مجال محاربة الفساد".

وفيما يخص الوضع الأمني، ذكر العبادي أن "الخلافات السياسية لم تؤثر على المعركة والدليل على ذلك الانتصارات التي تحقق حاليا"، مؤكدا على "أهمية توحيد الجبهة الداخلية لتحقيق النصر النهائي".