العراق.. لا توافق حول التعديل الوزاري

كشف خالد الشواني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية العراقية أنه لم يتم الاتفاق بعد على أن يكون التعديل الوزاري شاملاً وهل سيكون الوزراء من التكنوقراط أم من الكتل السياسية .

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أعلن إن اجتماع الرئاسات الثلاث والكتل السياسية في العراق السبت أكد على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة، ومنع أي مظاهر مسلحة خارج نطاق الأجهزة الأمنية. وقال الجبوري إن المشاركين في الاجتماع ثمنوا حالة الانضباط العالي للمعتصمين.

كما أعلن أنه تم الاتفاق على تشكيل 3 لجان الأولى ستجتمع مع رئيس الوزراء للإسراع في التغيير الوزاري، فيما تلتقي الثانية بممثلين من المعتصمين وسماع مطالب المعتصمين، ويتعلق عمل اللجنة الثالثة ومتابعة عملية الإصلاح السياسي وإنهاء ملف التعيينات بالوكالة في الدولة العراقية.