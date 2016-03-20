علاوي يساند الاعتصامات ويدعو لمجلس إنقاذ

دعا رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي إلى تشكيل مجلس إنقاذ يشرف على العملية السياسية في العراق. كما أكد وقوفه إلى جانب الاعتصامات التي قال إنه لا يجب أن تتوقف حتى تحقيق مطالبها.

من جهته، وصف النائب عن كتلة الأحرار النيابية رسول صباح الطائي القرار الصادر عن اجتماع الرئاسات العراقية الثلاث بتشكيل لجنة لحوار المعتصمين بأنه "حبر على ورق ومضيعة للوقت".

وأشار الطائي إلى أن مطالب المعتصمين واضحة وأنه كان من المفترض أن ينتج عن الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية الاتفاق على تغيير الحكومة ومحاسبة الفاسدين وتشكيل حكومة تكنوقراط من المستقلين والأكفاء. وحذر الطائي من اقتحام المنطقة الخضراء من قبل المعتصمين في حال انتهاء مهلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دون أي تغيير جذري.