قوة من "المارينز" لدعم القوات المشتركة في العراق

أرسلت الولايات المتحدة الأميركية، الأحد، وحدة "مشاة بحرية" تابعة لجيشها إلى العراق، في إطار دعم قوات التحالف الدولي والقوات العراقية، في العمليات البرية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكر بيان صادر الأحد عن "قيادة عمليات العزيمة الصلبة" (اسم العمليات التي تقودها واشنطن ضد داعش بسوريا والعراق)، أن "قرار إرسال وحدة إضافية جاء بعد التشاور مع الحكومة العراقية".

وأوضح أن الوحدة تابعة لـ "مشاة البحرية الاستطلاعية الـ26" في الأسطول البحري الأميركي الخامس، الذي يعمل على ضمان أمن البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي ومناطق أخرى.

وكانت الولايات المتحدة فقدت، أمس السبت، أحد جنودها، في قضاء مخمور بمحافظة نينوى شمالي العراق، جرّاء هجوم صاروخي نفذه مسلحون من تنظيم "داعش".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة شكلت تحالفاً دولياً ضم أكثر من 60 دولة لمحاربة "داعش"، عقب سيطرة الأخير على مدينة الموصل ومدن عراقية أخرى في يونيو 2014.

وضم التحالف الدولي عدداً من الدول العربية والغربية التي ساهمت بغارات جوية ضد التنظيم في العراق وسوريا لا تزال مستمرة حتى اليوم.